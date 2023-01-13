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19:15 13.01.2023

"Київхліб" отримав від уряду Німеччини генератори для забезпечення хлібом понад 1 млн осіб

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"Київхліб" отримав від уряду Німеччини генератори для забезпечення хлібом понад 1 млн осіб

ПрАТ "Київхліб", найбільший столичний виробник хліба та хлібобулочних виробів, отримало від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) електрогенератор для забезпечення безперебійності виробничих процесів.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю, підприємство отримало один із перших десяти генераторів, закуплених та поставлених в Україну за кошти Міністерства закордонних справ Німеччини, загалом ФРН поставить українському агросектору 25 генераторів.

"Ми раді бачити, що перший генератор уже встановлений. Важливо, що навіть у разі відключень електроенергії виробництво продуктів харчування продовжиться, а більше ніж 1 млн осіб на Київщині та Чернігівщині безперебійно будуть забезпечені свіжим хлібом", - наводить Мінагрополітики слова аграрного аташе Посольства Німеччини в Україні Франка Мюллера.

Уточнюється, що до складу "Київхліба" входять дев'ять виробничих майданчиків у столиці та Київській області, сукупна потужність яких дає змогу щодня виготовляти близько 400 тонн хлібобулочних виробів та 10 тонн кондитерських виробів на основі хліба. Загалом асортимент їхньої продукції налічує близько 250 найменувань. Компанія має свій автопарк та широку дистриб'юторську мережу, що дає змогу забезпечити доставку її продукції в Україні та до країн Європи, Азії та Північної Америки.

Крім того, ще один генератор Німеччина відправила ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат" до Херсона. На підприємстві працюють 480 осіб, до війни підприємство щодня виготовляло 35 тонн хлібобулочних та 3 тонни кондитерських виробів. Також на одному з майданчиків працює млин із можливістю переробки до 75 тонн борошна на добу.

За даними Мінагрополітики, надані резервні потужності дадуть змогу хлібокомбінату не переривати технологічні цикли дозрівання, бродіння та випікання й щодня забезпечувати жителів області свіжою випічкою, незважаючи на суттєві перебої з енергопостачанням.

"Спільно з нашими німецькими партнерами та Мінагрополітики ми змогли допомогти виробникам продуктів харчування, які мають найбільш критичну потребу в аварійному енергопостачанні для продовження виробництва життєво важливих продуктів харчування: хліба, молока, м'яса та яєць. Ми й надалі допомагатимемо українським агровиробникам критично важливими ресурсами, такими як генератори, насіння та засоби для зберігання зерна", - наводить міністерство слова голови офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні П'єра Вотьє.

Як повідомлялося, Німеччина 10 січня доставила на склад в Україні перші 10 високопродуктивних електрогенераторів (потужністю від 450 кВт), звідки їх розподіляють серед виробників продуктів харчування, які працюють у регіонах, що постраждали від російського вторгнення, а також на нещодавно деокупованих територіях.

Загалом німецьке відомство запланувало передати понад 700 генераторів для підтримки української енергосистеми. Із них щонайменше 25 генераторів буде надано виробникам продуктів харчування, зокрема для виробництва хліба, молока, продукції тваринництва, забезпечення електроенергією складів зберігання тощо.

Теги: #київхліб #автономність

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