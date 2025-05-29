Інтерфакс-Україна
Економіка
17:41 29.05.2025

Власник "Київхліба" заснував власне аграрне підприємство і цьогоріч отримає перший врожай

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Власник "Київхліба" заснував власне аграрне підприємство і цьогоріч отримає перший врожай

Група компаній ALVIVA GROUP, власник лідера хлібобулочних виробів України ТОВ "Київхліб", оголосила про стратегічне розширення своєї діяльності та вихід на аграрний ринок України, повідомила пресслужба компанії.

"Цей крок дозволить групі встановити повний контроль над усім циклом агровиробництва, повідомила пресслужба компанії", - ідеться в повідомленні.

Група 2024 року сформувала земельний банк 4 тис. га у Київській та Чернігівській областях, а вже цьогоріч очікує на перший врожай пшениці та соняшнику.

"У 2025 р. пшениця займає 26% посівних площ, а вже у 2026 р. під неї буде відведено 100% земельного банку групи", – розповів керуючий агронапрямком компанії Артем Черниш.

У компанії також висловили упевненість, що інвестиції в агровиробництво дадуть змогу забезпечити підприємства групи власною, високоякісною сировиною, яка не лише оптимізує виробничі процеси і гарантує стабільне постачання, а й забезпечить високу якість кінцевої продукції та дозволить контролювати її собівартість.

"Сьогодні ALVIVA GROUP експортує готову продукцію до понад 30 країн світу. Саме тому започаткування агронапрямку – це логічний і стратегічно важливий крок. Адже поєднання досвіду в харчовій промисловості з потенціалом українського агросектору відкриє нові можливості для зростання та підсилить позиції групи як на ринку України, так і за її межами. Це інвестиція у майбутнє, яка демонструє прагнення ALVIVA GROUP до сталого розвитку та підтримки економіки країни", - зауважили в компанії.

ALVIVA пропонує продукцію в таких категоріях, як сухі сніданки (KYIVMLYN), круасани (Tendi), снеки (Mr Snex), печиво (Honey Moon, Kyivkhlib), хліб (Kyivkhlib, Super Tost), борошно (KYIVMLYN, Naturavo), вода та напої (Rosynka), торти та тістечка (Tarta, BKK).

Alviva Group - міжнародна група компаній сфери харчових технологій та послуг, яка випускає хлібобулочну продукцію під брендами "Київхліб", Tarta, Tendi, Norden Brod, British Sandwich, Mr Snex, Naturavo, Honey Moon і "Київмлин".

Річний грошовий оборот групи перевищує 9 млрд грн, сплати до державного бюджету податками та зборами становлять понад 1,2 млрд грн. Штат налічує понад 6000 співробітників.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2023 року власник групи Вячеслав Супруненко приватизував колишній столичний завод безалкогольних напоїв "Росінка". У листопаді того ж року бізнесмен оформив на себе "Київхліб" і його заводи.

Теги: #київхліб #урожай #агропідприємство

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