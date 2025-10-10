Інтерфакс-Україна
Події
15:43 10.10.2025

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

У Харківській області внаслідок чергової ворожої атаки Росії 10 жовтня удару зазнало агропідприємство, що є учасником ВАР, повідомив голова Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун у Facebook.

За його інформацією, на підприємстві знищено сім складів, бензовози та сільськогосподарську техніку.

"Працювати на прифронтових територіях — справжній виклик. Саме ці підприємства залишаються опорою для місцевих громад і першими потребують державної підтримки", — зазначив голова ВАР.

