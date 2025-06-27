Інтерфакс-Україна
Економіка
18:25 27.06.2025

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

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Під час обстрілу України із застосуванням КАБів у п`ятницю постраждало підприємство - учасник Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) у Харківській області, повідомив керівник асоціації Андрій Дикун.

"Ворог завдав нищівного удару по ще одному агропідприємству учасника ВАР на Харківщині. Було влучання КАБа просто в приміщення з тваринами. Загинуло близько 60 корів, які доїлися роботами на комп'ютерах. Худобу досі дістають кранами з-під завалів. Жах", - написав він у Facebook.

За інформацією Дикуна, в господарстві пошкоджені складські приміщення, техніка, приміщення для ВРХ, розбита двоповерхова майстерня. Орієнтовна сума втрат становить близько 300 млн грн.

Теги: #руйнування #агропідприємство #харківська_область #каби

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