"Київхліб" з початку війни надав гуманітарну допомогу Київській області на понад 50 млн грн

"Київхліб", найбільший в Україні виробник хліба та хлібобулочних виробів, з початку повномасштабного російського вторгнення надав гуманітарну допомогу на понад 50 млн грн, забезпечуючи своєю продукцією цивільне населення, медиків, а також постраждалі від війни громади Київської області.

Лише за перші місяці війни компанія передала понад тисячу тонн хліба та хлібобулочних виробів та налагодила співпрацю з 500 волонтерськими та громадськими організаціями київського регіону, повідомила пресслужба "Київхлібу" агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За даними компанії, на початку війни вона зменшила асортимент продукції, проте наразі її виробничу номенклатуру вже повністю відновлено.

"Наразі пріоритетним напрямом для компанії є робота зі збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню. Сьогодні об'єднання зусиль та можливостей багатьох допомагає робити більше, і з кожним днем наближати нашу перемогу", - цитує "Київхліб" керівника своїх гуманітарних проєктів Ярослава Федоренка.

До складу "Київхлібу" входять дев'ять виробничих майданчиків у столиці та Київській області, сукупна потужність яких надає можливість щодня виробляти близько 400 тонн хлібобулочних виробів та 10 тонн кондитерських виробів на основі хліба. Загалом асортимент їхньої продукції налічує близько 250 найменувань.

Компанія має свій автопарк та широку дистриб'юторську мережу, це допомагає забезпечити доставку її продукції Україною та країнами Європи, Азії та Північної Америки.