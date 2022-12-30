Події

21:14 30.12.2022

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

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Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний напередодні свят звернувся до українців, заявивши, що Різдво цього року має присмак сліз і колір крові, проте народу України вистачить сил здолати ворога.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога", - заявив головнокомандувач у відеозверненні.

 

"У боротьбі народжується Нація", - наголосив він, привітавши всіх захисників і захисниць України.

"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Усіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим! Нехай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії!", - заявив Залужний.

 

 

 

Теги: #різдво #вітання #головнокомандувач

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