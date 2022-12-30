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20:05 30.12.2022

Генерал Годжес: Не надавши Україні засобів для дальніх ударів, ми надали Росії сховище, з якого вона вбиває українців

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Генерал Годжес: Не надавши Україні засобів для дальніх ударів, ми надали Росії сховище, з якого вона вбиває українців

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес (Ben Hodges) вважає, що США, не надавши Україні засобів для завдання дальніх ударів, надали Росії сховище, з якого вона може вбивати українців без наслідків.

Про це він написав у п'ятницю на своїй сторінці у твіттері.

"Чому ми дозволяємо Росії стріляти зі сховища? Не надавши Україні ATACMS, F16 та інших засобів далекого удару, ми, по суті, надали сховище Росії, яка може вбивати безневинних цивільних осіб в Україні, не побоюючись наслідків. Незахищена політика", - переконаний Годжес.

Теги: #сша #україна #війна #позиція #військовий

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