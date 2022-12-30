Окупанти завдали 16 авіаударів по Україні, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ за добу, всі "Шахеди" збиті - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали 16 авіаційних ударів, 15 із яких - по цивільній інфраструктурі України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти випустили вісім ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед-136", проте всі вони були збиті.

Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. "Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують вести наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках та намагаються покращити тактичне становище на куп'янському та авдіївському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця - Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На куп'янському напрямку було зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське у Донецькій області.

На бахмутському напрямку під вогонь окупантів потрапили райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонщині, зокрема, від обстрілів із реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.