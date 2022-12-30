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14:53 30.12.2022

Мінцифри планує запустити фінансові сервіси в 2023 році - Федоров

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Мінцифри планує запустити фінансові сервіси в 2023 році - Федоров

Запуск фінансових сервісів та створення Єдиного реєстру соціальних виплат, такі плани Міністерства цифрової трансформації наступного року анонсував віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми хочемо наступного року фінансові сервіси запустити, вони пов'язані, зокрема, з відновленням та соцсферою", – сказав Федоров у новому випуску ОК Talk президента "Київстару" Олександра Комарова.

Глава Мінцифри зазначив, що у планах створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу "Дія", й уточнив, що не йдеться про створення окремого банку.

"80 тис. у середньому за день онлайн-рахунків у банках відкривають завдяки онлайн підпису та шерингу паспорта в "Дії". Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку", - сказав він.

За його словами, у міністерстві думають про можливість монетизації цих послуг.

У планах Мінцифри, повідомив віце-прем'єр, також створити Єдиний реєстр соцвиплат, оскільки це допоможе економити мільярди гривень, тому що дані постійно та своєчасно оновлюватимуться.

Федоров наголосив, що серед пріоритетів розвитку порталу "Дія" у 2023 році – завершити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech.

Він також додав, що дуже важливо продовжити працювати у напрямі кібербезпеки та цифрової стійкості.

Теги: #федоров #мінцифри

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