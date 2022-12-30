Події

10:02 30.12.2022

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

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Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 81 раз обстріляли територію Херсонської області, загарбники вели вогонь із артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню та мінометів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - написав Янушевич у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, обласний центр протягом минулої доби 27 разів опинявся під вогнем окупантів.

"Ворожі снаряди влучили в магазин, об'єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки", - уточнив голова ОВА.

Янушевич додав, що минулої доби через російські обстріли в регіоні одна людина дістала поранення.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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