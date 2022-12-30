Британія поставила Україні обладнання для пошуку вибухових пристроїв та їх знешкодження

Лондон направив Києву понад 1 тис. металошукачів та 100 наборів для знешкодження бомб з метою допомогти українській владі у розмінуванні, повідомляє у п'ятницю Міноборони Британії.

"Сполучене Королівство пожертвувало Україні понад 1 тис. металошукачів VALLON та 100 наборів для знешкодження бомб, щоб допомогти їй у розмінуванні та у тому, щоб убезпечити територію, житлові будинки та інфраструктуру", - йшлося у заяві відомства.

Зокрема, ці набори призначені для знешкодження бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв, що не розірвалися.

У Міноборони пообіцяли продовжити підтримку України у 2023 році. У відомстві нагадали, що у 2022 році поставили Києву військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів і пообіцяли зберегти той самий рівень підтримки наступного року.