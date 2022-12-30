Події

08:17 30.12.2022

Британія поставила Україні обладнання для пошуку вибухових пристроїв та їх знешкодження

1 хв читати
Британія поставила Україні обладнання для пошуку вибухових пристроїв та їх знешкодження

Лондон направив Києву понад 1 тис. металошукачів та 100 наборів для знешкодження бомб з метою допомогти українській владі у розмінуванні, повідомляє у п'ятницю Міноборони Британії.

"Сполучене Королівство пожертвувало Україні понад 1 тис. металошукачів VALLON та 100 наборів для знешкодження бомб, щоб допомогти їй у розмінуванні та у тому, щоб убезпечити територію, житлові будинки та інфраструктуру", - йшлося у заяві відомства.

Зокрема, ці набори призначені для знешкодження бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв, що не розірвалися.

У Міноборони пообіцяли продовжити підтримку України у 2023 році. У відомстві нагадали, що у 2022 році поставили Києву військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів і пообіцяли зберегти той самий рівень підтримки наступного року.

 

 

Теги: #україна #допомога #британія #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 30.12.2022
Три судна переправлять українське продовольство до Тунісу та Марокко

Три судна переправлять українське продовольство до Тунісу та Марокко

07:28 30.12.2022
США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

07:25 30.12.2022
Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

07:19 30.12.2022
Померла модельєрка Вів'єн Вествуд

Померла модельєрка Вів'єн Вествуд

23:31 29.12.2022
Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

18:26 29.12.2022
Фінляндія відправила в Україну силові трансформатори та малогабаритні генератори – МВС

Фінляндія відправила в Україну силові трансформатори та малогабаритні генератори – МВС

07:50 29.12.2022
Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

20:57 28.12.2022
До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

19:44 28.12.2022
Червоний хрест України на окупованих територіях надавав допомогу населенню, з окупантами не співпрацював - представник організації

Червоний хрест України на окупованих територіях надавав допомогу населенню, з окупантами не співпрацював - представник організації

19:06 28.12.2022
UNFPA та ЄС передали українським пологовим будинкам і лікарням 56 тонн санітарно-гігієнічних наборів для жінок

UNFPA та ЄС передали українським пологовим будинкам і лікарням 56 тонн санітарно-гігієнічних наборів для жінок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

ОСТАННЄ

Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

У результаті нічної атаки БПЛА частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва

Удари України по військових об'єктах у глибокому тилу РФ демонструють неефективність російської ППО та посилюють критику російської влади – ISW

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Мер Харкова нагадав про заборону на піротехніку та попросив не порушувати її в новорічну ніч

Прогноз погоди на вихідні 31 грудня та 1 січня: сніг і мороз відкладаються на наступний рік

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули три особи

Кличко: Два дрони були збиті на підльоті до Києва, п’ять – над столицею

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

За минулу добу на Донеччині в результаті обстрілів загинула одна людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА