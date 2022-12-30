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08:04 30.12.2022

Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

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Жеваго покидає раду директорів Ferrexpo

Мажоритарій та невиконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, щодо якого у четвер французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт, покидає раду директорів Ferrexpo.

"Рада директорів була проінформована про те, що пан Жеваго готовий негайно піти з правління Ferrexpo plc. Рада директорів вживає заходів для офіційного документування його відставки і інформуватиме ринок у разі необхідності", - йдеться в біржовому повідомленні компанії в четвер.

У ньому зазначається, що після появи напередодні інформації про затримання Жеваго рада регулярно зустрічається, отримує поради від зовнішніх консультантів та контактує з представниками та членами родини Жеваго у спробах прояснити його нинішнє становище.

Як повідомлялося, про затримання Жеваго у французькому Куршевелі з метою подальшої екстрадиції до України стало відомо 28 грудня. "Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР. Зараз готуються документи на екстрадицію", - розповіла в ефірі українського телемарафону радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

У ДБР нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження акціонеру банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209 КК України Також підозри пред'явлено низці топменеджерів зазначеного банку.

"Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень - корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого – 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир", - зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті біржі, відразу після появи цієї новини акції блискавично подешевшали на 4,4 пенса - до 168,5 пенсів, а за підсумками торгів у четвер впали до 159,5 пенса, що приблизно на 7,8% нижче, ніж до новини про затримання.

За останні 52 тижні курс акцій Ferrexpo опускався і нижче – до 96 пенсів на тлі новин про зупинення виробництва через проблеми з енергопостачанням, спричинені російськими обстрілами енергоінфраструктури, а також з урахуванням загальної світової ситуації на ринку залізної руди.

На новини в середині листопада про обшуки на підприємствах компанії у Полтавській області за обвинуваченням у заниженні рентної плати за використання надр на 10 млрд грн котирування відреагували слабо, залишаючись на рівні близько 142-143 пенси.

Проте загалом за рік Ferrexpo подешевшало на 46,9%, зокрема від початку війни – на 35,5%.

 

 

Теги: #жеваго #ferrexpo

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