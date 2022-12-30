Президент підписав новий закон про національні меншини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини (спільноти) України.

Згідно з інформацією, поданою у картці відповідного законопроєкту №8224 на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту за підписом глави держави у четвер, 29 грудня.

Згідно з Регламентом ВР, підписаний президентом закон надалі буде опублікований у газеті "Голос України" і через півроку після цього більшість його положень набуде чинності.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому новий законопроєкт про національні меншини (№8224), скасувавши тим самим старий закон. Це рішення підтримали 324 народні депутати на пленарному засіданні 13 грудня.

Законопроєкт закріплює визначення "національних меншин (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики щодо реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод осіб, що належать до нацменшин.

П'ята стаття законопроєкту "Права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, належності або неналежності до національних меншин (спільнот) цивільні, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією.

Особа, що належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.