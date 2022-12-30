Події

07:14 30.12.2022

Президент підписав новий закон про національні меншини

2 хв читати
Президент підписав новий закон про національні меншини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини (спільноти) України.

Згідно з інформацією, поданою у картці відповідного законопроєкту №8224 на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту за підписом глави держави у четвер, 29 грудня.

Згідно з Регламентом ВР, підписаний президентом закон надалі буде опублікований у газеті "Голос України" і через півроку після цього більшість його положень набуде чинності.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому новий законопроєкт про національні меншини (№8224), скасувавши тим самим старий закон. Це рішення підтримали 324 народні депутати на пленарному засіданні 13 грудня.

Законопроєкт закріплює визначення "національних меншин (спільноти)"; права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики щодо реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод осіб, що належать до нацменшин.

П'ята стаття законопроєкту "Права, свободи та обов'язки осіб, що належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, належності або неналежності до національних меншин (спільнот) цивільні, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією.

Особа, що належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

 

 

Теги: #закон #підпис #нацменшини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 30.12.2022
Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

20:09 29.12.2022
Зеленський підписав закон про медіа

Зеленський підписав закон про медіа

11:39 28.12.2022
Правові наслідки застосування закону "Про свободу совісті та релігійні організації" не в компетенції КС - судді

Правові наслідки застосування закону "Про свободу совісті та релігійні організації" не в компетенції КС - судді

14:34 26.12.2022
Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

14:01 21.12.2022
Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

15:01 20.12.2022
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

20:27 19.12.2022
Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

18:06 15.12.2022
Положення про права ЗМІ на виборах, що не ввійшли до закону "Про медіа", стануть законопроєктом про внесення змін до Виборчого кодексу - Потураєв

Положення про права ЗМІ на виборах, що не ввійшли до закону "Про медіа", стануть законопроєктом про внесення змін до Виборчого кодексу - Потураєв

21:44 13.12.2022
Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та створення КМОАС

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та створення КМОАС

18:21 13.12.2022
ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

У результаті нічної атаки БПЛА було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

ОСТАННЄ

Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

У Дніпропетровській та Запорізькій областях було знищено десять дронів

Померла модельєрка Вів'єн Вествуд

У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

У результаті нічної атаки БПЛА було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА