Події

07:08 30.12.2022

У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

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У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

Протягом четверга ворог завдав 51 удару по Білопільській, Краснопільській, Великописарівській громадах, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: ворог вів мінометний вогонь, 34 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Там вибито вікна та зруйновано паркан", - написав глава ОВА в телеграм-каналі.

Окупанти скинули з БПЛА 4 вибухівки по прикордонню у Краснопільській громаді, крім цього двічі обстріляли громаду з мінометів. Було зафіксовано 9 прильотів.

Великописарівську громаду противник обстріляв з вертольота, було випущено 4 ракети НУРС по прикордонню.

"У всіх випадках без жертв", - наголосив Живицький.

Також, у Сумській області було збито 2 крилаті ракети.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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