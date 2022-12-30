У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області
Протягом четверга ворог завдав 51 удару по Білопільській, Краснопільській, Великописарівській громадах, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Білопольська громада: ворог вів мінометний вогонь, 34 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Там вибито вікна та зруйновано паркан", - написав глава ОВА в телеграм-каналі.
Окупанти скинули з БПЛА 4 вибухівки по прикордонню у Краснопільській громаді, крім цього двічі обстріляли громаду з мінометів. Було зафіксовано 9 прильотів.
Великописарівську громаду противник обстріляв з вертольота, було випущено 4 ракети НУРС по прикордонню.
"У всіх випадках без жертв", - наголосив Живицький.
Також, у Сумській області було збито 2 крилаті ракети.