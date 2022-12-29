Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом поточної доби завдали 10 ракетних та 23 авіаційних ударів по території України, здійснили 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та запорізькому і намагається покращити тактичне положення на лиманському та авдіївському напрямках. На куп'янському та новопавлівському – веде активну оборону. На херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрями, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вранці російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет у ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України. За уточненими даними, загарбники запустили 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 із них.

"Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних ударів і здійснив 14 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення", - зазначають у Генштабі.

Там повідомляють, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається стабільною. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка та Грем'ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина та Запсілля – Сумської та Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківшині.

На куп'янському та лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка та Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське та Діброва на Лугансщині.

На бахмутському напрямку окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів. Під вогнем, зокрема, опинилися Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Ступочки Донецької області.

На авдіївському напрямку обстріляли Орлівку, Авдіївку, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій українських військ із танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсощині.

"Противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, у Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнера. Крім того, у місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів", - наголошують у Генштабі ЗСУ.

Там уточнюють, що в місті Донецьку загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників із Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

Також повідомляється, що 28 грудня в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони України ворожих позицій у районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 загарбників.

"Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники та артилеристи за добу уразили чотири пункти управління та три райони зосередження живої сили окупантів", - підсумували в Генштабі ЗСУ.