У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що керівництво України та США мають однакове розуміння, чим має закінчитися війна.

"З американцями у нас стовідсоткове розуміння того, що таке мир, які у нас цілі, яких компромісів не може бути. Жодних компромісів із тим президентом (Путіним - ІФ-У), з тією владою щодо незалежності, територіальної цілісності, суверенітету не буде", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в четвер.

"Не буде "Мінська-2", "нормандських домовленостей". Для них це дуже важливо. Ця тематика промовлялася в Конгресі. Я відчув, що для демократів і республіканців - це дуже чутливе питання, чим має закінчитися ця війна. Головний наш партнер думає з нами однаково і планує свої кроки, виходячи з цієї філософії", - сказав Єрмак.