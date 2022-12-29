Події

15:31 29.12.2022

У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

1 хв читати
У США та України однакове розуміння того, чим має закінчитися війна - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що керівництво України та США мають однакове розуміння, чим має закінчитися війна.

"З американцями у нас стовідсоткове розуміння того, що таке мир, які у нас цілі, яких компромісів не може бути. Жодних компромісів із тим президентом (Путіним - ІФ-У), з тією владою щодо незалежності, територіальної цілісності, суверенітету не буде", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в четвер.

"Не буде "Мінська-2", "нормандських домовленостей". Для них це дуже важливо. Ця тематика промовлялася в Конгресі. Я відчув, що для демократів і республіканців - це дуже чутливе питання, чим має закінчитися ця війна. Головний наш партнер думає з нами однаково і планує свої кроки, виходячи з цієї філософії", - сказав Єрмак.

 

Теги: #війна #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 29.12.2022
Єрмак про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну: Зеленський ніколи не вирішить це питання так, щоб загарбники отримали додаткове фінансування війни

Єрмак про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну: Зеленський ніколи не вирішить це питання так, щоб загарбники отримали додаткове фінансування війни

15:55 29.12.2022
Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

14:23 29.12.2022
На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

13:28 29.12.2022
Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

08:26 29.12.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

10:01 28.12.2022
Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

18:54 27.12.2022
На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

14:34 27.12.2022
70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

10:16 27.12.2022
РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

09:57 27.12.2022
Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Харківщині зросла до двох

Боррель після ракетних ударів РФ по Україні: Російські воєнні злочини не залишаться безкарними

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

Буданов: Я не бачу ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА