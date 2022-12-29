Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Україна очікує постачання передової зброї, ресурсів для просування вперед у багатьох областях не вистачає, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

За словами керівника української військової розвідки, Росія "наразі повністю зайшла в глухий кут", зазнавши серйозних втрат, і, на його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників.

При цьому Буданов зазначив, що ЗС України, як і раніше, не вистачає ресурсів для просування вперед у багатьох областях.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. І вони теж. Ми з нетерпінням очікуємо нових постачань та прибуття досконалішої зброї", - сказав він.