На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

У Київській області внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків у Бучанському районі, один - у Вишгородському, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

"Також у Фастівському районі уламками пошкоджено один медичний заклад. Відновлювальні роботи на об'єктах розпочнуться якнайшвидше. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки атаки аналізуємо", - написав голова ОВА.

За його даними, без електропостачання на Київщині залишаються близько 180 тисяч абонентів. За рішенням "Укренерго" діють екстрені відключення.