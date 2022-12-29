Події

13:28 29.12.2022

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

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Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

 Українські захисники протягом тижня просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Наші воїни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км у напрямку зазначеного населеного пункту", - сказав він на брифінгу у Military Media Center у четвер.

Водночас на херсонському та запорізькому напрямках ситуація стабільна та контрольована, без особливих змін.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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