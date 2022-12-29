Меру Полтави Мамаю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей про розміщення ЗСУ - СБУ

Міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомлено про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у четвер.

У СБУ зазначають, що, за даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ані Генеральним штабом ЗСУ, ані Міноборони, ані іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.