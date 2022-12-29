Події

12:23 29.12.2022

Меру Полтави Мамаю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей про розміщення ЗСУ - СБУ

1 хв читати
Меру Полтави Мамаю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей про розміщення ЗСУ - СБУ

Міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомлено про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у четвер.

У СБУ зазначають, що, за даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ані Генеральним штабом ЗСУ, ані Міноборони, ані іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

 

Теги: #полтава #мамай #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 24.12.2022
Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

07:31 22.12.2022
Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для її знищення

Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для її знищення

19:23 19.12.2022
Трьом адвокатам повідомили про підозру у спробі підкупу полтавського судді

Трьом адвокатам повідомили про підозру у спробі підкупу полтавського судді

09:45 16.12.2022
У Полтаві відсутнє електропостачання - мер

У Полтаві відсутнє електропостачання - мер

10:37 09.12.2022
СБУ повідомила про підозру в антиукраїнській діяльності ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

СБУ повідомила про підозру в антиукраїнській діяльності ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

07:02 06.12.2022
Експоліцейську з Куп'янська, яка перейшла на бік окупантів, судитимуть заочно

Експоліцейську з Куп'янська, яка перейшла на бік окупантів, судитимуть заочно

06:48 06.12.2022
Двом жителям Борової оголошено про підозру у колабораціонізмі

Двом жителям Борової оголошено про підозру у колабораціонізмі

12:40 05.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

13:10 02.12.2022
СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

16:31 01.12.2022
СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Японія виступає за реформу Радбезу ООН через воєнну агресію РФ проти України - посол

ОСТАННЄ

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

Буданов: Я не бачу ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

Болгарія скерує в Україну спецкомісію з оцінки руйнувань - Ткаченко

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол

У сільський будинок на Івано-Франківщині влучила російська ракета, але не вибухнула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА