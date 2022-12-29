Події

09:49 29.12.2022

Росія випустила по Україні понад 120 ракет - Подоляк

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Росія випустила по Україні понад 120 ракет - Подоляк

Росія випустила в четвер по Україні понад 120 ракет для знищення критичної інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"29.12.22. Над усією Україною більше 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" і про небажаність провокацій…", - написав Подоляк у твіттері.

 

Теги: #рф #ракети

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