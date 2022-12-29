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08:26 29.12.2022

Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

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Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

Загальні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 29 грудня становили близько 104 560 осіб убитими, з них 790 – минулої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також у ході бойових дій за минулу добу війська РФ втратили 10 бойових броньованих машин (загалом 6047), один танк (загалом 3018), 5 артилерійських систем (загалом 2004), 5 РСЗВ (загалом 423), 15 одиниць автомобільної техніки (загалом 4675), один гелікоптер (загалом 268) та 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 1717).

Крім того, окупанти втратили 212 засобів ППО, 283 літаки, 653 крилаті ракети, 16 кораблів і 179 одиниць спеціальної техніки.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #війна #росія #втрати

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