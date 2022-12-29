Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року

Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року.

Такий прогноз у коментарі "Інтерфакс-Україна" дав девелопер котеджного містечка "Парк Хаус" Рудольф Арзуманян.

"Попит на будинки зросте напередодні літа. Цьому сприятимуть також нові системи ППО, які закриють, ми сподіваємося, найближчим часом небо над столичним регіоном", - повідомив Арзуманян.

Він додав, що ринок заміської нерухомості Київської області із початку війни переживав кілька етапів. Весною був сплеск попиту на оренду, зокрема за допомогою переселенців, потім з'явився запит на купівлю.

"Загалом, якщо у когось були готові будинки з ремонтом, то вони їх усі продали або здали в довгострокову оренду. Люди зі статком розуміють, що забезпечити більш-менш комфортні та прогнозовані умови перебування можна лише у приватному будинку завдяки автономному опаленню, газу, дровам, електриці, автономному водопостачанню та каналізації", - пояснив Арзуманян.

За його словами, автономне електропостачання девелопери приміської нерухомості забезпечували за рахунок генераторів та АКБ підвищеної ємності таких як SOUOP, ECOFLOW тощо. Проте упродовж року було не так багато, як вимагав ринок, введення нових об'єктів.

"Нові об'єкти не вводяться в експлуатацію через дефіцит майстрів та проблеми з матеріалами. Ще один гальмуючий фактор – дисбаланс. Ціни практично на все зросли, а на нерухомість ні. Таким чином, ринок завмер", - зазначив він.

Ще один тренд: практично не було протягом 2022 інвестиційних угод.

"Ціни в доларах на оренду впали вдвічі, люди бояться вкладати гроші. За фактом попит на купівлю впав на 80% порівняно з минулим роком", - повідомив Арзуманян.