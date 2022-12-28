Події

22:06 28.12.2022

Вучич закликав сербів на півночі Косова розібрати барикади

2 хв читати

Президент Сербії Олександр Вучич закликав сербів на півночі Косова розібрати барикади, заявив, що учасники протестів не переслідуватимуться згідно із законом, повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на директора сербської Канцелярії з питань Косова та Метохії Петара Петковича.

Петкович зазначив під час пресконференції, що Вучич понад дві години розмовляв із косовськими сербами біля кордону Сербії з Косово. За його словами, у Сербії отримали гарантії, згідно з якими косовські серби, які брали участь у протестах, не переслідуватимуться за законом.

Раніше в середу США та ЄС випустили спільну заяву, в якій вони висловлювали стурбованість ситуацією та закликали всіх виявляти стриманість. Зокрема, у ньому наголошувалося, що США готові підтримувати роботу Європейського союзу в краї через його місію із забезпечення правопорядку у Косові (EULEX).

EULEX, зазначалося в документі, "відповідно до свого мандата й надалі уважно слідкуватиме за всіма розслідуваннями та подальшими судовими розглядами, щоб сприяти повазі прав людини". Це, за словами представників ЄС та США, включає, зокрема, "гарантії справедливого судового розгляду, а також захист і рівне поводження з представниками меншин у Косові".

Раніше цього тижня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич оголосив, що головнокомандувач сербськими збройними силами президент Вучич розпорядився, щоб військових привели до найвищої бойової готовності у зв'язку з ситуацією в Косово. За заявою сербського президента, влада Косова продовжує готуватися до нападу на сербів і насильницького зняття барикад.

З середини грудня північ Косова залишається блокованою і з боку косовських сербів, і з боку косовської поліції.

 

 

Теги: #президент #косово #сербія #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 27.12.2022
Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

07:26 27.12.2022
Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

20:13 26.12.2022
Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

09:33 26.12.2022
Десятки людей госпіталізовано внаслідок аварії поїзда з аміаком у Сербії

Десятки людей госпіталізовано внаслідок аварії поїзда з аміаком у Сербії

20:00 23.12.2022
Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

19:26 23.12.2022
Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

19:06 23.12.2022
Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

19:38 22.12.2022
Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

20:31 21.12.2022
Зеленський: Я у Вашингтоні, щоб продовжити співпрацю заради нашої перемоги

Зеленський: Я у Вашингтоні, щоб продовжити співпрацю заради нашої перемоги

20:09 21.12.2022
Літак Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс

Літак Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Дніпропетровською областю ППО знищила 5 ворожих БПЛА

Зеленський закликав українців підтримувати одне одного

Над Миколаївською областю збиті іранські шахеди, частина летить у бік Умані

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

ОСТАННЄ

Над Дніпропетровською областю ППО знищила 5 ворожих БПЛА

Зеленський закликав українців підтримувати одне одного

ПОВТОРНІ ВИБУХИ У ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Над Миколаївською областю збиті іранські шахеди, частина летить у бік Умані

ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Bolt: Найпопулярніший пункт – залізничний вокзал Києва, найпопулярніша страва – чизбургер

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

Генсек ООН призначив нового координатора з Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА