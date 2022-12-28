Президент Сербії Олександр Вучич закликав сербів на півночі Косова розібрати барикади, заявив, що учасники протестів не переслідуватимуться згідно із законом, повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на директора сербської Канцелярії з питань Косова та Метохії Петара Петковича.

Петкович зазначив під час пресконференції, що Вучич понад дві години розмовляв із косовськими сербами біля кордону Сербії з Косово. За його словами, у Сербії отримали гарантії, згідно з якими косовські серби, які брали участь у протестах, не переслідуватимуться за законом.

Раніше в середу США та ЄС випустили спільну заяву, в якій вони висловлювали стурбованість ситуацією та закликали всіх виявляти стриманість. Зокрема, у ньому наголошувалося, що США готові підтримувати роботу Європейського союзу в краї через його місію із забезпечення правопорядку у Косові (EULEX).

EULEX, зазначалося в документі, "відповідно до свого мандата й надалі уважно слідкуватиме за всіма розслідуваннями та подальшими судовими розглядами, щоб сприяти повазі прав людини". Це, за словами представників ЄС та США, включає, зокрема, "гарантії справедливого судового розгляду, а також захист і рівне поводження з представниками меншин у Косові".

Раніше цього тижня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич оголосив, що головнокомандувач сербськими збройними силами президент Вучич розпорядився, щоб військових привели до найвищої бойової готовності у зв'язку з ситуацією в Косово. За заявою сербського президента, влада Косова продовжує готуватися до нападу на сербів і насильницького зняття барикад.

З середини грудня північ Косова залишається блокованою і з боку косовських сербів, і з боку косовської поліції.