Події

18:22 28.12.2022

МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

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МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

Майже EUR87 млн коштів російських та білоруських компаній заморожені у зв'язку з санкціями у Литві на сьогодні, повідомило литовське МВС із посиланням на дані Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ).

Зокрема, заморожені EUR77,88 млн у російських компаній та EUR8,9 млн - у білоруських.

Станом на 20 грудня СРФЗ застосувала санкції до 16 юридичних та фізичних осіб: було заморожено кошти дев'яти підприємств із Росії та шести компаній і однієї фізичної особи з Білорусі.

Серед підсанкційних компаній МВС зазначає Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe та інші.

Теги: #рф #литва #санкції #білорусь

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