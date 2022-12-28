СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну

Служба безпеки України ліквідувала у Чернігівській області механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва РФ - до операції причетна українська компанія, що входить до структури фінансово-промислової групи "Газпром".

"У результаті слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідовано механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва країни-агресора. До оборудки причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи "Газпром", - йдеться у повідомленні української спецслужби на сторінці у фейсбуці.

За інформацією СБУ, компанія збувала в Україні оптові партії російських моторних масел та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозяться в Україну.

У повідомленні уточнюється, що після захоплення частини Чернігівщини ворог використав територію цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.

"На підставі зібраних доказів Служба безпеки ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк підконтрольної РФ компанії. Загальна сума арештованих активів становить понад 35 млн грн", - зазначається у повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що за даними слідства, для прихованого збуту російської продукції ділки реалізовували її під брендами українського виробника, при цьому більшу частину отриманих доходів переправляли до країни-агресора.

"Під час 14 обшуків в офісних і виробничих приміщеннях компанії та адресами їхнього проживання правоохоронці виявили: підготовлені до збуту великі партії російського товару; бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності", - інформують у СБУ.

Кримінальне провадження розслідується за фактом колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.