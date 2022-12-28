Події

15:25 28.12.2022

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

1 хв читати
Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

Президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє положення України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України", - написав Железняк у телеграмі.

Нардеп також повідомив, що через повітряну тривогу виступ президента було відкладено на 1,5 години.

За його словами, на засіданні були присутні члени Кабінету Міністрів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військовослужбовці, члени сімей загиблих захисників України.

Теги: #рада #послання #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:43 27.12.2022
Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

22:34 27.12.2022
Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

17:52 27.12.2022
Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

15:27 27.12.2022
Зеленський пропонує ВР на час війни розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Миколаївської області

Зеленський пропонує ВР на час війни розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Миколаївської області

22:33 26.12.2022
Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

21:08 25.12.2022
Зеленський закликав у останні дні року дослухатися до повітряних тривог

Зеленський закликав у останні дні року дослухатися до повітряних тривог

19:14 24.12.2022
Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

12:25 24.12.2022
Це вбивства заради залякування і задоволення - Зеленський про обстріл Херсона

Це вбивства заради залякування і задоволення - Зеленський про обстріл Херсона

20:20 23.12.2022
Зеленський заявив про підготовку модернізації дипслужби та активізацію української дипломатії за кількома напрямами

Зеленський заявив про підготовку модернізації дипслужби та активізацію української дипломатії за кількома напрямами

19:11 23.12.2022
Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

Пам'ятник Катерині з центру Одеси після демонтажу буде передано до художнього музею - міськрада

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

Голову КС обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів - Головатий

ОСТАННЄ

"Газмережі" отримали ліцензію на діяльність з розподілу природного газу

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну

НБУ з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн до 300-річчя Сковороди

Пам'ятник Катерині з центру Одеси після демонтажу буде передано до художнього музею - міськрада

Ердогана висунули на Нобелівську премію миру – ЗМІ

Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

Госпсуд Києва відкрив справу про банкрутство "Кузні на Рибальському"

Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА