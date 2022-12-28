Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

Президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє положення України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України", - написав Железняк у телеграмі.

Нардеп також повідомив, що через повітряну тривогу виступ президента було відкладено на 1,5 години.

За його словами, на засіданні були присутні члени Кабінету Міністрів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військовослужбовці, члени сімей загиблих захисників України.