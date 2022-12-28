Інформатора окупантів, який "зливав" позиції ЗСУ в Краматорську, засуджено на 11 років позбавлення волі

Інформатора російських окупантів, який повідомляв загарбникам про розташування позицій української армії в Краматорську, засуджено до 11 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба СБУ в середу.

"Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України. У результаті слідчо-оперативної роботи зібрано беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Ним виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу РФ", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що після початку повномасштабного вторгнення інформатор збирав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донбасу.

"Насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська", - наголошують у СБУ.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року. За матеріалами СБУ, суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

"Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань "ДНР" і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України", - повідомили у спецслужбі.

Там додають, що саме їй засуджений передавав закриті відомості про розташування українських військ. Про отриману інформацію вона "звітувала" ватажкам бойовиків та командуванню російських загарбників. Отримані розвіддані окупанти планували використовувати для підготовки та проведення ракетних ударів по Краматорську.

У СБУ додають, що під час обшуку у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.