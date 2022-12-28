Події

10:01 28.12.2022

Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

1 хв читати
Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

Загальні втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 28 грудня сягнули близько 103 770 осіб убитими, із них 550 – за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також під час бойових дій за минулу добу війська РФ втратили 13 бойових броньованих машин (загалом 6037), 8 одиниць автомобільної техніки (загалом 4660), одну артилерійську систему (загалом 1999) та один танк (загалом 3017).

Крім того, окупанти втратили 418 РСЗВ, 212 засобів ППО, 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1707 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та 179 одиниць спеціальної техніки.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 28.12.2022
Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

07:12 28.12.2022
ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

22:53 27.12.2022
Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

18:54 27.12.2022
На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

14:34 27.12.2022
70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

10:16 27.12.2022
РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

09:57 27.12.2022
Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

09:49 27.12.2022
Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

08:46 27.12.2022
За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

15:39 26.12.2022
Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків під обстрілом - Терехов

ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

ОСТАННЄ

Унаслідок ранкових ударів по Харкову постраждала одна людина

Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

По Харкову завдано ракетного удару, рятувальники виїхали на місце – К.Тимошенко

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували в тяжкому стані

Харків під обстрілом - Терехов

Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

"Енергоатом" збільшить надбавку до зарплати персоналу ЗАЕС за роботу в умовах окупації до 50% з Нового року

ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА