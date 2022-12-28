Російські окупанти за добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин

Загальні втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 28 грудня сягнули близько 103 770 осіб убитими, із них 550 – за минулу добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Також під час бойових дій за минулу добу війська РФ втратили 13 бойових броньованих машин (загалом 6037), 8 одиниць автомобільної техніки (загалом 4660), одну артилерійську систему (загалом 1999) та один танк (загалом 3017).

Крім того, окупанти втратили 418 РСЗВ, 212 засобів ППО, 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1707 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та 179 одиниць спеціальної техніки.