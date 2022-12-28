Події

09:28 28.12.2022

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували в тяжкому стані

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У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували в тяжкому стані

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківської області, розташовані поблизу держкордону та лінії зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше потерпає куп'янський напрямок. У м. Куп'янську та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. (...) За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі

За його словами, ворожих обстрілів зазнали також населені пункти Харківського та Чугуївського районів області.

Крім того, в Ізюмському районі області 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Його госпіталізували, стан оцінюється як середньої тяжкості.

Теги: #харківська_область #обстріли

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