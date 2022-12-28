Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

Російські війська за добу вівторка 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області зазнавали атак із артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - написав він у телеграм-каналі.

Янушевич зазначив, що м. Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібозавод, складські приміщення, приватні і багатоквартирні будинки.

"За минулу добу в результаті російських обстрілів троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.