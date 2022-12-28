Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

Російські війська з "градів" та важкої артилерії 8 разів обстріляли три громади Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову всю ніч зазнавала ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко уточнив, що росіяни вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

За його словами, люди не постраждали.

Проте найбільше постраждала Червоногригорівська ОТГ.

"Російські снаряди понівечили там із десяток приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередачі. Зруйнували 20 сонячних панелей", - уточнив глава ОВА.