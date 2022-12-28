Події

08:10 28.12.2022

Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

1 хв читати
Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

Російські війська з "градів" та важкої артилерії 8 разів обстріляли три громади Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина знову всю ніч зазнавала ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко уточнив, що росіяни вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

За його словами, люди не постраждали.

Проте найбільше постраждала Червоногригорівська ОТГ.

"Російські снаряди понівечили там із десяток приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередачі. Зруйнували 20 сонячних панелей", - уточнив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 28.12.2022
Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

07:22 28.12.2022
Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

19:05 27.12.2022
У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

15:21 27.12.2022
У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

09:02 27.12.2022
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

08:48 27.12.2022
Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

08:16 27.12.2022
Минулої доби в результаті обстрілів поранено двоє людей в Донецькій області

Минулої доби в результаті обстрілів поранено двоє людей в Донецькій області

07:50 27.12.2022
У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

07:01 27.12.2022
У понеділок окупанти завдали 23 удари по громадах у Сумській області

У понеділок окупанти завдали 23 удари по громадах у Сумській області

19:25 26.12.2022
Окупанти завдають ударів по Харківщині

Окупанти завдають ударів по Харківщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

ОСТАННЄ

Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

"Енергоатом" збільшить надбавку до зарплати персоналу ЗАЕС за роботу в умовах окупації до 50% з Нового року

ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби до ЗС РФ

SpaceX планує запустити нову групу інтернет-супутників Starlink

ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

28 грудня: Цей день в Україні та в світі

Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА