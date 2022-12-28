Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області
Російські війська у вівторок обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня російські війська обстріляли три прикордонні громади", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, ворожих обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигінська та Есманьська громади.
У першій ворог застосував стрілецьку зброю на прикордонні.
У другій – вів мінометний обстріл, 10 прильотів.
У третій росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. 3 прильоти.
За словами, Живицького в Есманьській ОТГ один із снарядів влучив і зруйнував будинок місцевих жителів, проте люди не постраждали.