Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

Російські війська у вівторок обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня російські війська обстріляли три прикордонні громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворожих обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигінська та Есманьська громади.

У першій ворог застосував стрілецьку зброю на прикордонні.

У другій – вів мінометний обстріл, 10 прильотів.

У третій росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. 3 прильоти.

За словами, Живицького в Есманьській ОТГ один із снарядів влучив і зруйнував будинок місцевих жителів, проте люди не постраждали.