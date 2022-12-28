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07:22 28.12.2022

Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

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Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

Російські війська у вівторок обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня російські війська обстріляли три прикордонні громади", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворожих обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигінська та Есманьська громади.

У першій ворог застосував стрілецьку зброю на прикордонні.

У другій – вів мінометний обстріл, 10 прильотів.

У третій росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. 3 прильоти.

За словами, Живицького в Есманьській ОТГ один із снарядів влучив і зруйнував будинок місцевих жителів, проте люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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