Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах у ремонті та подальшому використанні трофейної техніки.

"На засіданні Ставки окремо обговорили поставки боєприпасів та ремонт бойової техніки. Хочу подякувати нашим спеціалістам і всім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не тільки вдавалося повернути відремонтовану техніку на полі бою, але й щоб взяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі", - сказав він у відеозверненні у вівторок, додавши, що "це дуже важливий результат року".

Говорячи про засідання Ставки, Зеленський сказав, що керівництво країни розуміє, "які ризики є взимку, розуміємо, що мають зробити навесні, і розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони та безпеки".