На всій території України зберігається загроза ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Попри значні втрати в живій силі, російські війська не припиняють наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямах, а також намагаються покращити тактичне становище на лиманському напрямку.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

На лиманському напрямку ворожий вогонь фіксували біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На бахмутському напрямку вели вогонь по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під вогнем опинилися Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти обстрілювали з танків та ствольної артилерії населені пункти Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонщині знову від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсону. Є постраждалі серед мирних жителів.

Через значні втрати особового складу у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення бойових позицій. З метою утримання контролю за ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об'єкт.