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18:03 27.12.2022

Абсолютна більшість українців не прагне відновлення СРСР – соцопитування

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 Абсолютна більшість українців (87%) не прагне відновлення СРСР, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у вересні-жовтні 2022 року.

Зокрема, за інформацією соціологів, якщо в 2000 році лише трохи більше ніж половина (53%) респондентів однозначно відповідала, що не прагне відновлення Радянського Союзу, а у 2021 році частка таких становила вже 69%, то за даними останнього опитування, проведеного поточного року, таких респондентів уже 87%.

"Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 р. таких було 19%, у 2021 р. - 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 р. - 28,5%, у 2021 р. - 21%)", - йдеться в пресрелізі за результатами опитування, оприлюдненому у вівторок.

У ньому уточнюється, що частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на півдні та сході країни (відповідно 72% та 81%) дещо нижча, ніж на заході (93%) та в центрі (89%), у всіх регіонах противники відновлення СРСР становлять переважну більшість.

Соціологи наголошують, що серед представників найстаршої вікової групи ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менше 30 років, ця частка збільшилася до 95%. Серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською, — 90%.

Соціологічне опитування "Ставлення українців до СРСР" було проведене соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня до 1 жовтня 2022 року. Опитування проводили методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях — лише на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не точилися бойові дії).

Опитування проводили в 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) за стратифікованою багатоступінчастою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Під час дослідження було опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #опитування #центр_разумкова

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