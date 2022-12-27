Шмигаль: За відсутності нових обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за відсутності нових обстрілів із боку Росії новорічні свята відбудуться без аварійних відключень.

"Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра або навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: за відсутності обстрілів новорічні свята відбудуться без аварійних відключень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, Росія прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач, а хоче посіяти паніку.

"Але це їй не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, наших партнерів. Ми вистоїмо, тому що єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", - підсумував Шмигаль.