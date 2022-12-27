Події

10:16 27.12.2022

РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

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РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

Основні бойові дії за останні дві доби були сконцентровані навколо м. Бахмут Донецької області та м. Сватове Луганської області, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Протягом останніх 48 годин бойові дії, як і раніше, були зосереджені навколо Бахмутського сектору Донецької області та біля Сватового в Луганській. Росія, як і раніше, ініціює часті дрібномасштабні напади в цих районах, хоча невелика територія перейшла з рук в руки", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що на північ від України частини російської 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих до Білорусі. "Це з'єднання, ймовірно, проводило тренування перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #війна #розвідка

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