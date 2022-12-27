Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, в результаті одна людина отримала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Влучили в завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина отримала поранення", написав глава ОВА у телеграм-каналі у вівторок.