Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв посилити можливості військових зі спостереження та розвідки у зв'язку з діями КНДР, повідомляє "Ренхап".

"Я вважаю, що люди ясно побачили небезпеку політики Північної Кореї", - сказав Юн Сок Йоль під час засідання кабінету міністрів.

За його словами, інцидент, що стався в понеділок, чітко показав, що боєздатність ЗС Південної Кореї та їх підготовка були "вкрай недостатніми" і потребують посилення.

"Після вчорашнього інциденту ми максимально розширимо створення підрозділу безпілотних літальних апаратів", - наголосив він.

"Ми зміцнимо наші можливості спостереження та розвідки, впровадивши передові безпілотні літальні апарати-невидимки", - додав президент Південної Кореї.

Як повідомлялося, КНДР у понеділок відправила п'ятьох безпілотників через демаркаційну лінію до Південної Кореї, і одному з них вдалося пролетіти над північними районами Сеула.

Решта БПЛА тим часом курсувала над островом Канхвадо біля західного узбережжя Південної Кореї.

Безпілотник, який пролетів над Сеулом, повернувся до КНДР, а решта зникла з південнокорейських радарів.

У свою чергу південнокорейське командування раніше підняло в повітря винищувачі та гелікоптери, щоб збити ці об'єкти. При цьому, за деякими даними, гелікоптери випустили до 100 снарядів у безпілотники, але не змогли їх збити.

Раніше влада Південної Кореї заявляла про появу північнокорейських безпілотників на південь від демаркаційної лінії у 2014 та 2017 роках.