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07:05 27.12.2022

SpaceX готує до запуску нову групу інтернет-супутників Starlink

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SpaceX готує до запуску нову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX 28 грудня має стартувати на орбіту з черговою партією міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомило спеціальне видання Spaceflight Now.

Запуск планується здійснити з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Він стане 68-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink із травня 2019 року. SpaceX запустила вже 3,6 тис. супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Приблизно 3,3 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 41 країні, зокрема, в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У майбутньому компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом - із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

 

 

Теги: #сша #запуск #spacex #супутники

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