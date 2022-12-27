У понеділок окупанти завдали 23 удари по громадах у Сумській області
Протягом понеділка російські окупанти завдали 23 удари по Середино-Будській, Есманьській, Білопольській громадах, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграм-каналі.
Одна міна противника розірвалася на прикордонні Середино-Будської громади.
Есманьську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 16 прильотів.
Білопільську громаду ворог обстріляв із артилерії, зафіксовано 6 прильотів.
"У всіх випадках без жертв і руйнувань", - зазначив голова ОВА.