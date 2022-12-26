Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про підсумки візиту української делегації на чолі із собою до США, заявив, що українська сторона має намір зі свого боку реалізувати всі домовленості настільки швидко, наскільки це можливо.

"Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.