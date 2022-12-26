Події

22:34 26.12.2022

Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

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Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про підсумки візиту української делегації на чолі із собою до США, заявив, що українська сторона має намір зі свого боку реалізувати всі домовленості настільки швидко, наскільки це можливо.

"Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

 

Теги: #сша #україна #домовленості #реалізація

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