"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 88 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" за тиждень з 19 до 25 грудня повернули світло 88 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється у пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

"Фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, пошкоджених у результаті бойових дій, для 88 тис. сімей у 75 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться у документі.

Зокрема, відновлювальні роботи електромереж було проведено для 61 тис. родин Донецької та 27 тис. родин Дніпропетровської областей.

Ці області регулярно зазнають обстрілів і пошкоджень об'єктів електропостачання, зазначили в компанії.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми відновили електропостачання вже для 6,5 млн клієнтів. Деяким з них - вже десятки разів через регулярні атаки ворога", - заявив процитований у пресрелізі генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Як проінформували у ДТЕК, станом на 26 грудня у Києві, Київській та Донецькій областях продовжують діяти екстрені відключення світла. Через масштабність пошкоджень та енергодефіцит графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Водночас на Одещині та на Дніпропетровщині "ДТЕК Мережі" вдається дотримуватися стабілізаційних графіків, незважаючи на складну ситуацію.