Сили оборони завдали ударів по семи місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника за добу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, у суботу, 24 грудня, Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля с. Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів становили до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

У неділю, 25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 пораненими. Також знищено орієнтовно п'ять одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. У смт Біловодську Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Окрім того, у Первомайську на території т. зв. військового шпиталю, розгорнутого окупантами на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 бойовиків, які дістали поранень у районі м. Бахмуту Донецької області.

За даними Генштабу, в окупованому м. Токмаку Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. "Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання", - йдеться у зведенні.