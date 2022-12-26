Події

15:21 26.12.2022

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

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Група "ДТЕК" спільно з Hitachi Energy Ukraine та Hitachi Energy Poland доставили в Україну 52 трансформатори для забезпечення електропостачання мережами.

"Завдяки спільним зусиллям групи "ДТЕК", HitachiEnergy Ukraine та Hitachi Energy Poland в Україну прибули 52 трансформатори для відновлення електропостачання", - повідомила "ДТЕК" у фейсбуці у понеділок.

Нові трансформатори, вкрай необхідні для швидкого повернення світла до будинків українців, мають замінити пошкоджені російськими ракетами та дронами, уточнили в компанії.

Там пояснили, що компанія Hitachi, враховуючи ситуацію в українській енергосистемі, налагодила власне виробництво трансформаторів у такий спосіб, що замовлення для України стало найпріоритетнішим: необхідне обладнання було виготовлено та поставлено втричі швидше заздалегідь заявлених термінів.

"Це безпрецедентна допомога та прояв підтримки Україні від міжнародного партнера Hitachi Energy", - зазначили в "ДТЕК", висловивши подяку за масштабну допомогу Україні та зусилля, щоб допомогти українцям пройти найскладнішу зиму за час її незалежності.

Теги: #дтек #hitachi #трансформатори

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