СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки
Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику "ДНР", який разом із російськими загарбниками чинив розбійні напади на мешканців захопленої Каховки Херсонської області.
У повідомленні української спецслужби в понеділок зазначається, що учасник "ДНР" на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до ворожого військкомату у тимчасово окупованому Новоазовську Донецької області, де його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.
"Перебуваючи у лавах агресора, брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у напрямку Херсон - Кривий Ріг. Крім цього, зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Під час таких "нальотів" окупанти грабували громадян, а у разі спротиву - застосовували зброю", - зазначається у повідомленні.
За інформацією СБУ, бойовик потрапив у полон українських захисників у жовтні цього року.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.