У Києві та Київській області зберігаються екстрені відключення світла

У Києві та Київській області у понеділок, 26 грудня, зберігаються екстрені (аварійні) відключення світла, повідомили у ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

Згідно з інформацією на сайті компанії, графік стабілізаційних відключень наразі не застосовується, ремонтні роботи тривають.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію", - зазначили у компанії.