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07:07 26.12.2022

Сьогодні Україна порушить питання в ООН про виключення Росії із РБ організації

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Сьогодні Україна порушить питання в ООН про виключення Росії із РБ організації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 26 грудня Україною в ООН буде офіційно порушено питання виключення РФ із Ради безпеки ООН.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, ні", - сказав він в ефірі телемарафону.

Міністр упевнений, що після поразки Росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.

"І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - підсумував Кулеба.

 

 

 

Теги: #оон #росія #виключення

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