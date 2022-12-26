У Харківській області відновлено знищений окупантами міст

У с. Мартове Чугуївського району Харківської області відновлено міст, який було знищено російськими окупантами під час відступу у вересні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Міст у селі Мартове Чугуївського району на Печенізькому водосховищі окупанти знищили у вересні, коли відступали. Наразі об'єкт відновлено. Напередодні через міст відновили рух транспорту", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Синєгубов наголосив, що шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги та медикаментів мешканцям постраждалих населених пунктів та окупованих територій регіону.

Глава ОВА також зазначив, що тривають роботи щодо відновлення інших об'єктів, зруйнованих окупантами.